США откроют две новые военные базы в Гренландии

ВАШИНГТОН (ИА Реалист). США планируют в соответствии с готовящимся соглашением по безопасности с Данией и Гренландией возобновить работу военной базы времён холодной войны на юге острова и создать новое военное присутствие на восточном побережье.
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