Bloomberg: Байден, скорее всего, не приедет на конференцию по Украине 15‑16 июня

Президент США Джо Байден может пропустить конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии (пройдет 15-16 июня), потому что должен посетить в Лос-Анджелесе акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию, об этом сообщает Bloomberg.
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