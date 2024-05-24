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Bloomberg: Байден, скорее всего, не приедет на конференцию по Украине 15‑16 июня

Bloomberg: Байден, скорее всего, не приедет на конференцию по Украине 15‑16 июня

Президент США Джо Байден может пропустить конференцию по урегулированию конфликта на Украине в Швейцарии (пройдет 15-16 июня), потому что должен посетить в Лос-Анджелесе акцию по сбору средств на свою избирательную кампанию, об этом сообщает Bloomberg.

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