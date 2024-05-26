Депутат раскрыл, из-за чего можно лишиться земельного участка

Россиянин может лишиться земельного участка, если своевременно не зарегистрировал его в Едином госреестре недвижимости (ЕГРН), сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов (КПРФ) .
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