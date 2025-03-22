Ученый о провале подполья в Крыму перед окончанием оккупации в марте 1944 г.Есть несколько версий причин провала и уничтожения подпольного движения в Крыму накануне освобождения полуострова в 1944 году, рассказал доктор исторических наук, профессор КФУ им.