На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи» — Do Rzeczy

После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.