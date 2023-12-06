На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи» — Do Rzeczy

После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.
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