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На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи» — Do Rzeczy

На границе Польши и Украины начали происходить «странные вещи» — Do Rzeczy

После того, как польские налоговики начали проверку документов у водителей на границе с Украиной, число украинских грузовиков с гуманитарной помощью заметно сократилось, об этом пишет издание Do Rzeczy со ссылкой на Яцека Сокола из Комитета защиты перевозчиков Польши.

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Комментарии
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Вик Норд
Перевешать основных &quot;вершителей судеб&quot;Украины,и половину территорию отдать Лукашенко,а другую Кадырову,сроком на 10 лет,у кого меньше бандеровцев останется,тому героя России присвоить,и памятники по всей Украине,как освободителям.
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