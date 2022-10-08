В Воронежской области оперативники задержали курьеров, причастных к мошенничеству под предлогом оказания помощи родственнику, попавшему в ДТП

Сотрудники оперативно-сыскного отдела УМВД России по г. Воронежу задержали двух мужчин по подозрению в хищении денежных средств под предлогом оказания помощи родственникам, которые якобы попадали в ДТП.
Популярные статьи
- Россия сильна своим духом и верой в победу: Галина Николайчук
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
- Подразделения Воздушно-десантных войск нанесли огневое поражение подразделениями ВСУ в зоне специальной военной операции
Свежие комментарии