ЕС начал готовить новый пакет санкций против России

Евросоюз приступил к разработке нового, 17-го пакета санкций против России. Как сообщает со ссылкой на источники среди европейских дипломатов, работа над ограничительными мерами только началась и пока находится на раннем этапе.
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