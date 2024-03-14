В Германии подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины

В бундестаге ФРГ подняли вопрос о злоупотреблении пособиями беженцами с Украины Член бундестага ФРГ от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Михаэль Кауфманн поднял вопрос о масштабах злоупотребления социальными пособиями со стороны беженцев с Украины.