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AntennaDaily

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Miu Miu и New Balance переосмыслили беговые кроссовки 1990-х

Miu Miu и New Balance переосмыслили беговые кроссовки 1990-х

На показе Miu Miu весна–лето 2027 в Париже появилась новая версия New Balance RC150 — лёгких беговых кроссовок, которые марка впервые выпустила в конце 1990-х.

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