Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Мария
    Лев Толстой говорил, что хотел бы писать, как Чехов. Но мы ценим и того, и другого.НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦ...
  • ninikooo Митусова
    Эти 18-25 летние с детства по телевидению воспитывались Бабой Ягой- покойной Фарион, которая лелеяла в них ненависть ...НЕНАВИСТЬ УКРАИНЦ...
  • ninikooo Митусова
    Молодец, депутат Матвеев! Хоть один честный человек нашелся в Думе и назвал происходящее в стране своим именем."Выслать всех!" К...

"Зол и взбешен". Дональд Трамп перешел к угрозам в адрес России

"Зол и взбешен". Дональд Трамп перешел к угрозам в адрес России

Трамп очень зол и взбешен из-за Путина, о чем заявил он сам в интервью NBC News (https://inosmi.ru/20250330/272407443.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх