На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.
Предателей России ждет наказание без срока давности
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Это как? В Правительстве есть некоторые персонажи ну очень похожие на врагов России, а уж в той же Думе так вообще, рассадник.
Ответить
15 час.
ВМ
Владимир Минаков
С наступлением Советской армии большинство лиц из местного населения, уходили на Запад, на территорию союзников. Сейчас в страны ЕС уже выехало порядка 10 млн. только беженцев. А сколько же туда поедет жителей, особенно тех, кто сейчас в армии и других силовых структурах, когда Россия начнёт исполнять приказ о создании санитарной зоны? А ЕС уже причитает об отсутствии финансов на содержание беженцев, то что будет потом? И какое население будет на территории Украины, если граница пройдёт по Днепру?
Ответить
12 час.
Свежие комментарии