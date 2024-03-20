Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 263 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Робинзон Робинзонов
    Сталин был главарём террористов, терроризировал народ, естественно, его боялись и ненавидели.Лекала революции ...
  • Робинзон Робинзонов
    Я и говорю, коммунисты и были изначально, бандитами, а позже предателями.Лекала революции ...
  • Робинзон Робинзонов
    Под руководством Сталина коммунисты громили Гитлера. А вот на счёт созидания у коммунистов, всегда была с этим пробле...Лекала революции ...

Предателей России ждет наказание без срока давности

Предателей России ждет наказание без срока давности

На расширенной коллегии ФСБ Владимир Путин напомнил свою мысль о том, что предателей нужно наказывать без срока давности и в любом месте.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Денисов
Это как? В Правительстве есть некоторые персонажи ну очень похожие на врагов России, а уж в той же Думе так вообще, рассадник.
Ответить
15 час.
ВМ
Владимир Минаков
С наступлением Советской армии большинство лиц из местного населения, уходили на Запад, на территорию союзников. Сейчас в страны ЕС уже выехало порядка 10 млн. только беженцев. А сколько же туда поедет жителей, особенно тех, кто сейчас в армии и других силовых структурах, когда Россия начнёт исполнять приказ о создании санитарной зоны? А  ЕС уже причитает об отсутствии финансов на содержание беженцев, то что будет потом? И какое население будет на территории Украины, если граница пройдёт по Днепру?
Ответить
12 час.

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору