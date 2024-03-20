Предателей России ждет наказание без срока давности

Это как? В Правительстве есть некоторые персонажи ну очень похожие на врагов России, а уж в той же Думе так вообще, рассадник.

ВМ

Владимир Минаков

С наступлением Советской армии большинство лиц из местного населения, уходили на Запад, на территорию союзников. Сейчас в страны ЕС уже выехало порядка 10 млн. только беженцев. А сколько же туда поедет жителей, особенно тех, кто сейчас в армии и других силовых структурах, когда Россия начнёт исполнять приказ о создании санитарной зоны? А ЕС уже причитает об отсутствии финансов на содержание беженцев, то что будет потом? И какое население будет на территории Украины, если граница пройдёт по Днепру?