Иран захотел вступить в СНГ: может ли страна стать частью объединения бывших советских республик?

GadgetPage Иран, который никогда не входил в состав Советского Союза, заинтересовался возможностью присоединения к Содружеству Независимых Государств.
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А в ОДКБ Иран может быть принятым?
Почему нет? СНГ это с самого начала "союз" донора и халявщиков - иметь от России все плюшки без каких-либо обязательств. Есть надежда, что с Ираном отношения будут ВЗАИМОвыгодными. А если заключить ещё и военный союз, по примеру НАТО... Даже США десять раз подумали бы, прежде чем поднимать хвост.
Это новый и мощный поток Мигрантов... Удар под Дых России...
Действительно Союз, а не халявщики на шее России.