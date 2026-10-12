Медвежий угол
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Медвежий угол

39 031 подписчик

Иран захотел вступить в СНГ: может ли страна стать частью объединения бывших советских республик?

Иран захотел вступить в СНГ: может ли страна стать частью объединения бывших советских республик?

GadgetPage Иран, который никогда не входил в состав Советского Союза, заинтересовался возможностью присоединения к Содружеству Независимых Государств.

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Новый комментарий от пользователя
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Karmadon

Почему нет? СНГ это с самого начала "союз" донора и халявщиков - иметь от России все плюшки без каких-либо обязательств. Есть надежда, что с Ираном отношения будут ВЗАИМОвыгодными. А если заключить ещё и военный союз, по примеру НАТО... Даже США десять раз подумали бы, прежде чем поднимать хвост.