Байден утвердил рекордный оборонный бюджет США на $886 млрд

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год, он составит рекордные $886 млрд. Закон объемом почти 3100 страниц предусматривает повышение зарплат военнослужащих, закупку новых кораблей и самолетов и поддержку иностранных партнеров, включая Украину и Тайвань.
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