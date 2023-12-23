Байден утвердил рекордный оборонный бюджет США на $886 млрд

Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год, он составит рекордные $886 млрд. Закон объемом почти 3100 страниц предусматривает повышение зарплат военнослужащих, закупку новых кораблей и самолетов и поддержку иностранных партнеров, включая Украину и Тайвань.