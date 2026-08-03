Инфографика: в каких странах больше всего пресной воды на одного жителя / © Visual Capitalist На основе данных Всемирного банка, опубликованных платформой Our World in Data, составлен рейтинг стран по объему возобновляемых запасов пресной воды, приходящихся на одного человека.
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