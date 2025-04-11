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В России начало падать производство подсолнечного масла

В первом квартале российские производители сократили экспорт растительных масел на 27 процентов, до 1,46 миллиона тонн, при этом сильнее всего рухнули поставки подсолнечного масла — на 38 процентов, до 909 тысяч тонн.

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