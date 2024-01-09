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Американский лунный модуль Peregrine потерпел «критическую потерю топлива» Пер...

Американский лунный модуль Peregrine потерпел «критическую потерю топлива» Пер...

Американский лунный модуль Peregrine потерпел «критическую потерю топлива»Первый за более чем пять десятилетий лунный посадочный модуль США под названием Peregrine отправился в космос 8 января в 10:18 мск с космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.

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