Американский лунный модуль Peregrine потерпел «критическую потерю топлива» Пер...

Американский лунный модуль Peregrine потерпел «критическую потерю топлива»Первый за более чем пять десятилетий лунный посадочный модуль США под названием Peregrine отправился в космос 8 января в 10:18 мск с космодрома базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.