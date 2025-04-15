Гибридный AVATR 06 – как «Лисян», но за 2 миллиона

В техническом плане этот AVATR представляет собой последовательный гибрид. Это означает, что в качестве основной движущей силы выступает электромотор, а ДВС выполняет роль своего рода «генератора-переростка», который заряжает аккумулятор при необходимости.
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