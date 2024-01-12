Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Лариса Шемисова
    А по моему этого мало.И внезапно пришла...
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Нападение на Йемен: «американцы и британцы пожалеют о своей агрессии»

Нападение на Йемен: «американцы и британцы пожалеют о своей агрессии»

Соединённые Штаты нанесли удары по "множественным целям" в Йемене, в том числе с применением истребителей и крылатых ракет Tomahawk, сообщил телеканал CNN.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
БУДЕМ НАДЕЯТЬСЯ что отомстят пиндосне за всё
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14 час.
BV
Boris Voronin
ПОРА мочить англосаксов по ВСЕМУ миру и на суше, и на море, и в воздухе, и в космосе!!!...
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14 час.
Владимир Соловьев
&quot;Боже, благослови Америку. Мы едины в борьбе с терроризмом на Ближнем Востоке&quot;, - написал известный сионистский блогер-пропагандист Ханания Нафтали&quot; В УНИСОН ЕЛЬЦИНУ!
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13 час.

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