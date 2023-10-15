Однажды в Афганистане я ехал в горячей пустыне и на чёрной раскалённой земле увидел дохлого ишака. Он пролежал на солнце, его бока страшно вздулись, из распухших губ вываливался синий язык.
Политическая падаль
Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Жаль. Такой умудренный жизнью писатель, публицист, философ и выдал такой наивный пост. Никто из фридманов и прочих чубайсов падалью себя не чувствует, не дадут их заклевать, у них наверху свои
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2 час.
Руслан Техажев
Очередной выпуск пара в свисток. Когда становится понятно, что дальше уже взрыв в общественном сознании, появляются вот такие публикации.
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1 час.
Silver Kont
Так они оба "питерские", чубайс и рекомендовал дядю вову эльцину в качестве преемника..
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27 мин.
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