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Политическая падаль

Политическая падаль

Однажды в Афганистане я ехал в горячей пустыне и на чёрной раскалённой земле увидел дохлого ишака. Он пролежал на солнце, его бока страшно вздулись, из распухших губ вываливался синий язык.

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Комментарии
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ВН
Валерий Николаевич
Жаль. Такой умудренный жизнью писатель, публицист, философ и выдал такой наивный пост. Никто из фридманов и прочих чубайсов падалью себя не чувствует, не дадут их заклевать, у них наверху свои
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2 час.
Руслан Техажев
Очередной выпуск пара в свисток. Когда становится понятно, что дальше уже взрыв в общественном сознании, появляются вот такие публикации.
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1 час.
Silver Kont
Так они оба &quot;питерские&quot;, чубайс и рекомендовал дядю вову эльцину в качестве преемника..
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27 мин.

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