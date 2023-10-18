Доклад, который ужаснул США: Путин и Си Цзиньпин готовят одновременный удар

Президент России начал свой визит в Китай. В нынешнем геополитическом контексте это важнейшее событие, поскольку речь идёт о стратегическом сближении двух сверхдержав, которые совокупно рассматриваются третьей сверхдержавой – Соединёнными Штатами как экзистенциальная и неминуемая угроза.