Доклад, который ужаснул США: Путин и Си Цзиньпин готовят одновременный удар

Президент России начал свой визит в Китай. В нынешнем геополитическом контексте это важнейшее событие, поскольку речь идёт о стратегическом сближении двух сверхдержав, которые совокупно рассматриваются третьей сверхдержавой – Соединёнными Штатами как экзистенциальная и неминуемая угроза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии