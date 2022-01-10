КХЛ. «Сибирь» в гостях у «Амура», «Трактор» против «Куньлуня»

В очередной игровой день в КХЛ «Сибирь» встречается на выезде с «Амуром», «Трактор» – с «Куньлунем». Матч рижского «Динамо» с «Салаватом Юлаевым» отменен из-за вспышки коронавируса в уфимском клубе.