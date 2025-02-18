Откуда этому в опу раненоному знать,чтот в Ростове дроны повредили 51 дом.Мало эффективны?

Владимир Иванов

Вот пройдоха Рогозин.Задницу подставил в ресторане и уже сенатор от Запорожской области.Где бы он не был толку0!