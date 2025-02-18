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Рогозин рассказал о резком снижении эффективности БПЛА ВСУ в зоне ответственности ГВ «Днепр»

Рогозин рассказал о резком снижении эффективности БПЛА ВСУ в зоне ответственности ГВ «Днепр»

Данные о численном превосходстве дронов ВСУ в зоне ответственности российской группировки войск «Днепр», особенно с ночными и тепловизионными камерами и спутниковой системой управления, не вызывают сомнений, однако, результаты боевой работы противника выглядят намного скромнее.

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Комментарии
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Иван Ураганов
Откуда этому в опу раненоному знать,чтот в Ростове дроны повредили 51 дом.Мало эффективны?
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22 час.
Владимир Иванов
Вот пройдоха Рогозин.Задницу подставил в ресторане и уже сенатор от Запорожской области.Где бы он не был толку0!
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18 час.
Вячеслав Денисов
Недожурналист опять нашёл новую синекуру и прекрасно себя чувствует.
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16 час.
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