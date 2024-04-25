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Как использовать 61 млрд помощи Украине против США?

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Комментарии
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Eduard
Да какая разница,какая &quot;помощь&quot; оружие? Своих триллионов долгов мало,решили еще нарастить? Там люди умирают с самого Майдана 12 лет!
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15 час.
Eduard
Америка,Америкой,но подписи ставит дебил из Квартала 95 Зеленский! Его вина самая виноватая!
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15 час.
Eduard
Всегда мы можем применить ядерное оружие!
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15 час.

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