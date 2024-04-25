Выделение новых средств для Украины было неприятно, но ожидаемо. На Западе признают, что ход войны это не изменит, но позволит немного оттянуть конец.
Как использовать 61 млрд помощи Украине против США?
Комментарии
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Eduard
Да какая разница,какая "помощь" оружие? Своих триллионов долгов мало,решили еще нарастить? Там люди умирают с самого Майдана 12 лет!
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15 час.
Eduard
Америка,Америкой,но подписи ставит дебил из Квартала 95 Зеленский! Его вина самая виноватая!
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15 час.
Eduard
Всегда мы можем применить ядерное оружие!
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15 час.
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