Подростки избили школьника за «неправильную одежду»

Иван Щукин

Чем больше их становиться тем становятся наглея и нет ни какой гарантии что под замес не попадут и детки тех чиновников которые направо и налево "раздают" Российские паспорта этим мразям ну, а дальше можно ожидать нападения и на взрослых! Так что господа чиновники, "раздающие" паспорта направо и налево, задумайтесь над будущем своих детей да и своей собственной тоже!