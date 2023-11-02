Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Подростки избили школьника за «неправильную одежду»

Подростки избили школьника за «неправильную одежду»

За что?Что за подлая власть.(с)) Вчера в Петербурге накрыли азербайджанскую свадьбу в ресторане «Куракина дача».

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
............Необходимо привлечь к ответственности тех, кто видел происходящее и ничего не сделал............. бездействие это форма соучастия.
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2 д.
Иван Щукин
Чем больше их становиться тем становятся наглея и нет ни какой гарантии что под замес не попадут и детки тех чиновников которые направо и налево &quot;раздают&quot; Российские паспорта этим мразям ну, а дальше можно ожидать нападения и на взрослых! Так что господа чиновники, &quot;раздающие&quot; паспорта направо и налево, задумайтесь над будущем своих детей да и своей собственной тоже!
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2 д.
N
Nata
Видимо, пока не начнут страдать от толерантности семьи чинуш ничего не сдвинется с места.
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2 д.

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