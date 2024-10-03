Вопросы, которые нельзя задавать мужчинам на первом свидании

schober969 Шобер А о чём их можно спрашивать ? Какой вопрос не они посчитают "разведкой" ? Ну,уже до абсурда дошло, они в самом деле думают, что все женщины - хищницы, а они, бедненькие, травоядные ?

Н Наталья Если бы я была мужчиной, я бы тоже не хотела услышать эти вопросы... и честность на первом свидании вовсе не обязательна...а лучше вообще не отвечать на такие вопросы...