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Вопросы, которые нельзя задавать мужчинам на первом свидании

Вопросы, которые нельзя задавать мужчинам на первом свидании

«Бабы ищут мужчину с ресурсами, чтобы он был управляемым и эти ресурсы отдал ей! По сути бабам и не нужны мужчины, они ищут ресурсы на халяву! Хочется денег, а работать неохота!» Из возмущенной тирады мужчины, которому на свидании задали простой вопрос: «А кем ты, собственно, работаешь?».

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Комментарии
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schober969 Шобер
А о чём их можно спрашивать ? Какой вопрос не они посчитают &quot;разведкой&quot; ? Ну,уже до абсурда дошло, они в самом деле думают, что все женщины - хищницы, а они, бедненькие, травоядные ?
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9 час.
Н
Наталья
Если бы я была мужчиной, я бы тоже не хотела услышать эти вопросы... и честность на первом свидании вовсе не обязательна...а лучше вообще не отвечать на такие вопросы...
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4 час.
Владимир Алтайцев
Вполне нормальные вопросы  что  для  мужчины, что  для  женщины.
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3 час.

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