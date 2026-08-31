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С 1 сентября в России запретили продавать сигареты на остановках

С 1 сентября в России запретили продавать сигареты на остановках

С 1 сентября в России начал действовать запрет на реализацию сигарет, вейпов и других табачных изделий на остановках общественного транспорта.

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