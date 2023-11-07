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МВД Украины допросило офицера, подарившего коробку с натовскими гранатами помощнику главкома ВСУ

МВД Украины допросило офицера, подарившего коробку с натовскими гранатами помощнику главкома ВСУ

В МВД Украины представили свою версию подробностей гибели помощника главкома ВСУ. Как накануне сообщало «Военное обозрение», Геннадий Честяков (оказалось, что его фамилия – Частяков) погиб в своём доме в результате разрыва гранаты.

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