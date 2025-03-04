Как учреждения Поморья будут работать на 8 Марта?

График приема заявителей был скорректирован в связи с предстоящим Международным женским днем.В пятницу, 7 марта, офисы МФЦ будут работать по обычному графику — приём посетителей будет осуществляться до 16:00.
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