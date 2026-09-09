«Азовцу» Билецкому и сидельцу «Азовстали» Прокопенко поручено удержать Донбасс Зеленский не оставляет попыток хоть как-то исправить весьма плачевную для ВСУ .
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