Экс-премьер Британии Борис Джонсон написал в мемуарах о своей любви к России

Бывший премьер-министр и экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон в своих мемуарах рассказал, что впервые посетил Москву в возрасте 16 лет (в 1980 году), а в последнее время неоднократно задавался вопросом, почему в отношениях России и Запада всё пошло «не так».