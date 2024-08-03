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Царьград

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Итальянская спортсменка упала на ринг и разрыдалась: "Это несправедливо!"

Итальянская спортсменка упала на ринг и разрыдалась: "Это несправедливо!"

Слезами окончился бой итальянской спортсменки, которой пришлось выйти на ринг фактически с мужчиной. После поражения она не пожала руку противнику и заявила: "Это несправедливо!"На Олимпиаде-2024 в Париже развернулась настоящая драма.

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Светлана Шушпанникова
кошмар  просто   кошмар
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