Какие 4 территории Запад не отдал нам после 9 мая 1945-го. Сталин требовал

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Закон и Порядок

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Великая Отечественная война принесла не только страшные потери, но и сделала Советский Союз сверхдержавой на 1/6 части суши.

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