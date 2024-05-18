Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 799 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Морж
    А таксист подал на компанию в суд?«Яндекс.Такси» пр...
  • Владимир Морж
    @alik3456 Джексон "На трусах ещё флаг России не носят?" --- за этим в Штаты, пожалуйста. Там и презервативы со статуе...«Яндекс.Такси» пр...
  • Василий Целовальников
    В этом случае ( не законная легализация мигрантов) и ПРЕДАТЕЛЬСТВО и АЛЧНОСТЬ!!!ЛЕГАЛИЗАЦИЯ МИГРА...

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

За организацию незаконной миграции задержан главный борец с этими самыми нелегалами из тульского МВД

17 мая стало известно, что в Туле (в миграционном центре по адресу ул. Рязанская, 5Е) задержан начальник управления по вопросам миграции Управления Министерства внутренних дел России по Тульской области полковник полиции Денис Оськин.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх