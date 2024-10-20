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Ядерный шантаж Украины - это прежде всего "Южмаш"

Ядерный шантаж Украины - это прежде всего "Южмаш"

Юрий Кот   Быший директор "Южмаш", автор главного ракетного топлива России прокомментировал заявления Зеленского по поводу ядерной бомбы для Украины: "Очевидно, что время мира поставлено на паузу и военные конфликты только разрастаются.

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Комментарии
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сергей шмельков
наши олигархи не дают завершить войну
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13 час.
ТАМАРА СНЕЖКО
Олигархи - предатели, всех на Колыму, имущество - на нужды Армии.
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11 час.
ЮВ
Юрий Волков
А Т.Иванов - олигарх? Наши генералы из МО которых сраных метлой вымели - кто они?
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4 час.

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