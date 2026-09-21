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10 000 мА•ч, 80 Вт, защита IP69K и необычная подсветка. На мировой рынок вышел смартфон Oppo A7 Pro Max

10 000 мА•ч, 80 Вт, защита IP69K и необычная подсветка. На мировой рынок вышел смартфон Oppo A7 Pro Max

Смартфон среднего класса получил огромный аккумулятор и AMOLED-дисплей 120 Гц Oppo A7 Pro Max 5G, представленный в Китае в августе, начал продаваться на международных рынках — в Австрии, Малайзии и Таиланде.

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