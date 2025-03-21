Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Скандальная выходка радикалов неожиданно подсветила странную историю с появлением исламского центра.
Двое пытались поджечь мечеть: а откуда она взялась в Серпухове?
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Владимир Алтайцев
А в Горно-Алтайске такие же сожгли подстанцию ЛЭП. Их тоже надо выпустить?
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13 час.
Alex Nемо
За плохую подготовку и изучение матчасти обоим по 15 суток! Выяснить связи главы региона и города, а так же их аппаратов с диаспорами, провести финансовую проверку доходов-расходов ВСЕХ сотрудников администрации и правоохренительных органов (и их семейств). Участкового в первую очередь. Ну не мог он не знать о незаконной мечети с медресе на его территории...
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5 час.
Bogdan Stupin
"...А откуда взялась в Серпухове мечеть?" Возможно, оттуда же, откуда в Москве регулярно появляется информация о решении построить на востоке столицы фактически целый комплекс объектов исламской религии.
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5 час.
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