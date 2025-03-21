Театр абсурда
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Театр абсурда

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Двое пытались поджечь мечеть: а откуда она взялась в Серпухове?

Двое пытались поджечь мечеть: а откуда она взялась в Серпухове?

Русский Колоколъ Alexander Legky/Global Look Press Скандальная выходка радикалов неожиданно подсветила странную историю с появлением исламского центра.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
А  в Горно-Алтайске  такие  же сожгли  подстанцию ЛЭП. Их тоже надо выпустить?
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13 час.
Alex Nемо
За плохую подготовку и изучение матчасти обоим по 15 суток! Выяснить связи главы региона и города, а так же их аппаратов с диаспорами, провести финансовую проверку доходов-расходов ВСЕХ сотрудников администрации и правоохренительных органов (и их семейств). Участкового в первую очередь. Ну не мог он не знать о незаконной мечети с медресе на его территории...
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5 час.
Bogdan Stupin
&quot;...А откуда взялась в Серпухове мечеть?&quot; Возможно, оттуда же, откуда в Москве регулярно появляется информация о решении построить на востоке столицы  фактически целый комплекс  объектов исламской религии.
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5 час.
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