Двое пытались поджечь мечеть: а откуда она взялась в Серпухове?

А в Горно-Алтайске такие же сожгли подстанцию ЛЭП. Их тоже надо выпустить?

Alex Nемо

За плохую подготовку и изучение матчасти обоим по 15 суток! Выяснить связи главы региона и города, а так же их аппаратов с диаспорами, провести финансовую проверку доходов-расходов ВСЕХ сотрудников администрации и правоохренительных органов (и их семейств). Участкового в первую очередь. Ну не мог он не знать о незаконной мечети с медресе на его территории...