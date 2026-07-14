Арбитражный процесс на пороге перемен: как поправки в АПК изменят подход судов к рассмотрению споров

16 июня 2026 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, которым одобрил и направил в Государственную Думу пакет поправок в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.
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