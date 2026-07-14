MeMo-Logic
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

MeMo-Logic

151 подписчик

Арбитражный процесс на пороге перемен: как поправки в АПК изменят подход судов к рассмотрению споров

16 июня 2026 года Пленум Верховного Суда РФ принял постановление, которым одобрил и направил в Государственную Думу пакет поправок в Арбитражный процессуальный, Гражданский процессуальный кодексы и Кодекс административного судопроизводства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии