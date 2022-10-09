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«Война затянулась» – Вашингтон неожиданно заговорил о мире после теракта на Крымском мосту

«Война затянулась» – Вашингтон неожиданно заговорил о мире после теракта на Крымском мосту

Украина и Россия должны найти дипломатические пути для выхода из сложившейся ситуации. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.

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