«Война затянулась» – Вашингтон неожиданно заговорил о мире после теракта на Крымском мосту

Украина и Россия должны найти дипломатические пути для выхода из сложившейся ситуации. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
Украина и Россия должны найти дипломатические пути для выхода из сложившейся ситуации. Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби.
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