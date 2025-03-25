Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 060 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Кузнецова (Мунштукова)
    Очень похоже на правду...«Перемирия не буд...
  • Halszka Brzozowska
    WПо моему мнению, это явный злой умысел со стороны этих прибалтийских стран - корнишонов.Кормильцы Советск...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Раньше "грачи" приезжали весной и уезжали осенью, теперь круглогодично. А коренная молодёжь тусуется на всяких шоу и ...В России ожидаетс...

Они вас ненавидят, а вы продолжаете молчать...

Они вас ненавидят, а вы продолжаете молчать...

Уже от сотни наверное украинских вояк, всяких околополитических деятелей окраины, я слышу ненависть к простому гражданскому населению страны.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Н
Нина
Друг друга едят поедом, осатанели!
Ответить
8 час.
Григорий Малахов
Видимо Конфуций нэ вкраинэць, поэтому он и неправ... Вот был бы он свидомым, он никогда бы себе такого не позволил...
Ответить
5 час.
ВА
Владимир Акулов
Умная  лиса  может  сойти  с  ума  , заболев  бешенством,  если  вирус  бешенства  захватит  ее  мозг...Лиса  может  нападать  на  человека  ,  вооруженного  ружьем...Любой  человек  может  сойти  с  ума  в  определенных  обстоятельствах ...  Так  и  народы  при  определенных  обстоятельствах  могут   лишаться  разума...Итог  :  страдания  и  смерть...
Ответить
3 час.
наверх