Они вас ненавидят, а вы продолжаете молчать...

Видимо Конфуций нэ вкраинэць, поэтому он и неправ... Вот был бы он свидомым, он никогда бы себе такого не позволил...

ВА

Владимир Акулов

Умная лиса может сойти с ума , заболев бешенством, если вирус бешенства захватит ее мозг...Лиса может нападать на человека , вооруженного ружьем...Любой человек может сойти с ума в определенных обстоятельствах ... Так и народы при определенных обстоятельствах могут лишаться разума...Итог : страдания и смерть...