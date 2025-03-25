Уже от сотни наверное украинских вояк, всяких околополитических деятелей окраины, я слышу ненависть к простому гражданскому населению страны.
Они вас ненавидят, а вы продолжаете молчать...
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Н
Нина
Друг друга едят поедом, осатанели!
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8 час.
Григорий Малахов
Видимо Конфуций нэ вкраинэць, поэтому он и неправ... Вот был бы он свидомым, он никогда бы себе такого не позволил...
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5 час.
ВА
Владимир Акулов
Умная лиса может сойти с ума , заболев бешенством, если вирус бешенства захватит ее мозг...Лиса может нападать на человека , вооруженного ружьем...Любой человек может сойти с ума в определенных обстоятельствах ... Так и народы при определенных обстоятельствах могут лишаться разума...Итог : страдания и смерть...
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3 час.
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