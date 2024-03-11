Bloomberg: Саудовская Аравия обменяет чужой газ на собственный водород

Ближневосточный энергетический гигант Saudi Aramco ведет переговоры с американскими компаниями о проектах по совместному производству сжиженного природного газа в США, поскольку Эр-Рияд ищет дополнительное топливо для глобального роста.
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