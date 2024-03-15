В Екатеринбурге открыли шахматный клуб

Шахматный клуб Сергея Карякина начал свою деятельность 14 марта на площадке Штаба общественной поддержки в Екатеринбурге, предоставляя возможность всем желающим провести партию и подготовиться к предстоящим турнирам.
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