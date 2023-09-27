«Пусть закроет рот и живет в своей Испании»: Вяльбе обрушилась с критикой на Исинбаеву

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе раскритиковала двукратную олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Елену Исинбаеву за отъезд из России и последующие скандальные высказывания, заявив, что она «предала родину».