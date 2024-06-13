Ярославская область, г. Ростов Великий

Конец апреля, весенний разлив озера Неро под Ростовом Великим Очертания Спасо-Яковлевского монастыря на фоне начинающегося рассвета Сам монастырь представляет собой весьма монументальное сооружение в любое время года и суток Крепостные стены, башни, колокольни, маковки церквей.
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