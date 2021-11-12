Украинские власти считают, что нелегалы могут хлынуть в страну из Белоруссии через Чернобыльскую зону отчуждения

Украинские власти считают, что нелегалы могут хлынуть в страну из Белоруссии через Чернобыльскую зону отчуждения

В ближайшее время Украина проведет учения на белорусской границе по защите от нелегалов. В них примут участие все структуры МВД, а также местные «общественные формирования».

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