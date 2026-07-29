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Zero Hedge

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Futures Rise Despite Oil Spike And Ongoing Korean Collapse, Ahead Of Fed, Meta And Microsoft

Futures Rise Despite Oil Spike And Ongoing Korean Collapse, Ahead Of Fed, Meta And Microsoft

Futures Rise Despite Oil Spike And Ongoing Korean Collapse, Ahead Of Fed, Meta And Microsoft US equity futures are higher, overlooking both tech-led declines in Asia which saw the Kospi crash as much as 13% and trigger a second consecutive 20 minute market-wide halt, and the 5% jump in oil prices which has pushed Brent over $88.

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