Futures Rise Despite Oil Spike And Ongoing Korean Collapse, Ahead Of Fed, Meta And Microsoft US equity futures are higher, overlooking both tech-led declines in Asia which saw the Kospi crash as much as 13% and trigger a second consecutive 20 minute market-wide halt, and the 5% jump in oil prices which has pushed Brent over $88.
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