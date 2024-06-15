Почетный президент РФС Колосков о флаге России на Евро: нашлись смелые люди

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков назвал смелыми болельщиков, которые вывесили российский флаг на матче открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии, передает ТАСС.
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