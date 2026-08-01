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Русская весна

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Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

Си Цзиньпин заявил о беспрецедентной модернизации китайской армии

Китай намерен провести модернизацию национальной обороны и вооруженных сил ввиду «беспрецедентных изменений в мире», сообщает центральное телевидение Китая (CCTV) со ссылкой на председателя КНР Си Цзиньпина.

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