Губернатор Смоленской области Василий Анохин исполнит желания детей из Смоленска и подшефного поселка в ДНР

Губернатор Смоленской области присоединился к федеральному благотворительному проекту «Елка желаний» Губернатор Смоленской области Василий Анохин присоединился к федеральному благотворительному проекту «Елка желаний».
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