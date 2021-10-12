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Житель Кубани сломал приставу нос и отправился на семь лет в колонию

Житель Кубани сломал приставу нос и отправился на семь лет в колонию

В Краснодарском крае нападение местного жителя на судебных приставов, одному из которых был сломан нос, обернулось для него реальным судебным сроком.

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