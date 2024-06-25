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Военные новости ★ спецоперация

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В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора

В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана В Германии совершена попытка покушения на премьер-министра Венгрии Виктора ОрбанаНа территории Германии могло быть совершено покушение на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

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Комментарии
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Eduard
Не удивительно, Что-то на плешивого Шольца никто не покушается,мы честнве такие или дураки?Зеленского не грохнули!
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13 час.
Eduard
Типа &quot;недоразумение&quot;,или&quot;несчастный случай&quot;,ну как с взорванными газопроводами,потому что они российские!
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13 час.
Eduard
Нашол куда приехать!
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13 час.

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